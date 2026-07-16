На Урале сняли документальный фильм о Невьянской башне

Съемки проходили 14 июля. Фото: пресс-служба Невьянского музея

В Свердловской области сняли документальный фильм о знаменитой Невьянской наклонной башне. Рассказать об уральской достопримечательности решил телеканал «Россия-Культура» в программе «Вначале было дело... или История русской промышленности». Съемки проходили 14 июля.

- Программа покажет роль династий Демидовых, Яковлевых в становлении горнозаводского Урала и индустриальной России, расскажет об их непростых отношениях с властью. Съемочная группа погрузилась в атмосферу старины, чтобы передать зрителям дух того времени, - рассказали в пресс-службе Невьянского музея.

Невьянская башня была построена еще в 1725 году по приказу промышленника Акинфия Демидова. Свою известность обрела благодаря тому, что стоит под углом.

- Именно здесь ковалась мощь российской металлургии, которая поражала всю Европу, - отметили представители музея.

Также в башне есть «слуховая комната», в которой слово, сказанное шепотом в одном углу, отчетливо слышно в противоположном.