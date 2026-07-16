После случившегося Николай Чудинов намерен пройти диспансеризацию. Фото: Минздрав Свердловской области

В Екатеринбурге врачи восстановили сердечный ритм 98-летнему ветерану Великой Отечественной войны Николаю Чудинову. По дороге в магазин мужчина потерял сознание и упал. Неравнодушные прохожие помогли фронтовику подняться и довели его дома, где жена вызвала скорую.

Ветерана госпитализировали в кардиологическое отделение ЦГКБ №6 с учащенным сердцебиением, слабостью и головокружением. Николай был в предобморочном состоянии.

- Предварительный диагноз – фибрилляция предсердий как одна из форм аритмии – подтвердился, - рассказала врач-кардиолог Лариса Олькова.

Медики подобрали ветерану медикаментозную терапию, благодаря чему удалось стабилизировать давление и восстановить пульс. Чтобы предотвратить инсульт и развитие тромбов, врачи ввели мужчине специальные препараты. Кроме того, Николай прошел несколько обследований и осмотров.

- Впредь постараюсь более внимательно относиться к своему самочувствию, обязательно пройду диспансеризацию, буду четко выполнять все рекомендации докторов. Всему медперсоналу отделения большое спасибо за хорошее лечение, - поделился Николай Чудинов.

Сейчас ветеран чувствует себя лучше. Несмотря на свой возраст, он продолжает вести активную жизнь: встречается с молодежью и проводит уроки мужества.