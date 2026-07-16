Синоптики рассказали, когда на Среднем Урале прекратятся проливные дожди

Предварительно, дожди прекратятся в начале следующей недели Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Свердловской области синоптики прогнозируют прекращение проливных дождей в начале следующей недели. Однако сейчас обильные осадки продолжают заливать регион, из-за чего угроза подъема уровня воды в водоемах остается.

- Предварительно, дожди в регионе сохранятся до начала следующей недели. За половину лета в Екатеринбурге выпало уже 319 миллиметров осадков. Для сравнения, в дождливые летние сезоны 2014-2015 годов столько выпадало за все лето – 311 и 299 миллиметров соответственно, - пояснил синоптик Алексей Пулин в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».

До конца текущей недели в регионе будут идти дожди. Температура в Екатеринбурге составит от +22 до +23 градусов днем.

Последние осадки, согласно прогнозу, ожидаются в понедельник 20 июля. В последующие дни в уральской столице резко потеплеет до +29 градусов, а погода будет облачной с прояснениями.