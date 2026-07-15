Бюджет свердловского ТФОМС увеличится на 83 миллиона для поддержки врачей

Медикам добавят денег на зарплаты и премии Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Директор свердловского Территориального фонда обязательного медицинского страхования (ТФОМС) Валерий Шелякин рассказал об увеличении годового плана. Он это решение на заседании Заксобрания региона.

- Годовой план фонда по доходам вырастет на 83,4 миллиона рублей. Основной прирост обеспечат межбюджетные трансферты из Федерального фонда ОМС, - говорит Валерий Шелякин.

Дополнительные средства направят на софинансирование врачей и среднего медперсонала. Больница может рассчитывать на компенсацию, если в течение года увеличит штат в сравнении с началом года.

Еще четыре миллиона рублей предусмотрено на премии медикам, которые выявляют онкозаболевания. По 1000 рублей за каждый подтвержденный случай рака на основании инструментальных или лабораторных исследований.

Также сказано, что в 2025 году на эти же направления из средств ОМС выделяли почти 250 миллионов рублей. Однако цифры в бюджете на текущий год не окончательные. В случае, если потребность в финансировании возрастет, то фонд увеличит сумму за счет федеральных средств.