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НовостиОбщество15 июля 2026 14:29

Власти Ирбита рассказали о рекордном паводке

В Ирбите уровень воды в реке Ница превысил 805 миллиметров
Маргарита РАЗУМОВА
На территории дежурят спасатели. Фото: страница Николая Юдина во «ВКонтакте»

На территории дежурят спасатели. Фото: страница Николая Юдина во «ВКонтакте»

В Ирбите продолжает увеличиваться уровень воды в реке Ница. Он уже достигает отметки в 805 миллиметров. Об этом на своей странице во «ВКонтакте» рассказал глава Ирбита Николай Юдин.

- Уровень превышает максимальные значения почти всех наводнений, которые были зафиксированы в Ирбите, - сказано в посте. - В настоящее время подтоплены приусадебные участки и придомовые территории по 226 адресам. В том числе 165 жилых домов и дач, где проживает 335 человек.

Градоначальник просит убирать выше ценные вещи, мебель, бытовую технику. По возможности следует выехать к родным или в пункт временного размещения.

Сотрудники МЧС продолжают дежурить на территории и оказывать адресную помощь. В городе увеличили группировку на 15 специалистов. Жители Ирбита могут подать заявку на эвакуацию по телефону диспетчерской службы 6-21-32.