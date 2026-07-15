Власти Ирбита рассказали о рекордном паводке

На территории дежурят спасатели. Фото: страница Николая Юдина во «ВКонтакте»

В Ирбите продолжает увеличиваться уровень воды в реке Ница. Он уже достигает отметки в 805 миллиметров. Об этом на своей странице во «ВКонтакте» рассказал глава Ирбита Николай Юдин.

- Уровень превышает максимальные значения почти всех наводнений, которые были зафиксированы в Ирбите, - сказано в посте. - В настоящее время подтоплены приусадебные участки и придомовые территории по 226 адресам. В том числе 165 жилых домов и дач, где проживает 335 человек.

Градоначальник просит убирать выше ценные вещи, мебель, бытовую технику. По возможности следует выехать к родным или в пункт временного размещения.

Сотрудники МЧС продолжают дежурить на территории и оказывать адресную помощь. В городе увеличили группировку на 15 специалистов. Жители Ирбита могут подать заявку на эвакуацию по телефону диспетчерской службы 6-21-32.