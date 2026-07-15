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НовостиПроисшествия15 июля 2026 9:16

Иностранец пытался вывезти через аэропорт Кольцово 9,2 млн рублей

В Екатеринбурге у иностранца изъяли 9,2 млн рублей при попытке улететь за границу
Никита ПРИХОДЬКО
В ручной клади у иностранца нашли больше 9,2 миллиона рублей

В ручной клади у иностранца нашли больше 9,2 миллиона рублей

Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Екатеринбурге у 48-летнего иностранца изъяли незадекларированные деньги, которые он пытался вывезти за границу. Как сообщает следствие, в феврале 2026 года при прохождении таможенного контроля в аэропорту Кольцово у мужчины обнаружили 9,2 миллиона рублей, спрятанные в ручной клади.

- Обвиняемый, собираясь выехать из России в иностранное государство, скрыл факт наличия при себе в ручной клади более 9,2 миллиона рублей, которые подлежат обязательному декларированию. Средства изъяты для обращения в доход государства, - пояснили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

Более того, в отношении мужчины возбудили уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 200.1 УК РФ «Контрабанда наличных денежных средств в особо крупном размере». Дело направили в Октябрьский районный суд на рассмотрение.