В Екатеринбурге признали опасным шум информационно-вычислительного центра

Транспортная прокуратура признала опасным уровень шума информационно-вычислительного центра Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Екатеринбурге транспортная прокуратура признала опасным для жителей ближайших домов шум информационно-вычислительного центра. Как установили сотрудники ведомства, все дело в вентиляционных установках компьютерного оборудования, что находятся на крыше здания.

- Уровень шума превышает допустимые значения и оказывает негативное влияние на здоровье и условия проживания граждан. Ранее начальнику центра было внесено представление. Был разработан план по снижению уровня шума, - рассказали в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

Однако после всех предпринятых мер фактически ничего не изменилось. Чтобы защитить права жителей, прокурор направил иск с требованием обязать владельцев центра привести уровень шума от вентиляционных установок в допустимые значения.

Помимо этого, одного из сотрудников, выступающего в качестве ответственного лица, привлекли к административной ответственности по статье 6.4 КоАП РФ «Нарушение санитарно-эпидемиологических требований».

Отмечается, что транспортная прокуратура проконтролирует фактическое устранение выявленных нарушений.