Единственная больница Красноуральска временно закрыла педиатрическое отделение

В Красноуральской ЦРБ временно закрыли педиатрическое отделение Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Единственная больница в Красноуральске временно остановила работу педиатрического отделения. Дело в том, что в учреждении с 13 июля по 30 августа проводят ремонт. Об этом сообщили в администрации Красноуральской ЦРБ.

Отмечается, что на время проведения ремонта в детской поликлинике организована работа кабинета неотложной помощи.

- В случае необходимости, за медпомощью в вечернее и ночное время, а также в выходные и нерабочие праздничные дни вы можете обратиться в отделение скорой помощи или в приемное отделение нашей организации, где организованы ургентные дежурства врачей-педиатров, - пояснили в медучреждении.

По словам администрации, пациентов будут направлять в Детскую городскую больницу Нижнего Тагила.