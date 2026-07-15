В Нижнем Тагиле суд отказал в УДО осужденному за убийство трех человек

Суд отказал в удовлетворении ходатайства Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Нижнем Тагиле суд отказал в условно-досрочном освобождении Антону Деханову, который в октябре 2009 года из личной неприязни убил трех человек в квартире по улице Умельцев в Екатеринбурге.

В октябре 2010 года суд признал его виновным по пункту «а» части 2 статьи 105 УК РФ «Убийство двух и более лиц» и приговорил к 21 году лишения свободы с отбыванием первых 5 лет в тюрьме, а остального срока – в колонии строгого режима. В день рассмотрения ходатайства об УДО неотбытая часть наказания составила 6 лет 1 месяц 22 дня.

- Прокурор возражал против удовлетворения ходатайства, указав на то, за время отбывания осужденный демонстрировал нестабильную линию поведения, допускал нарушения, в результате которых водворялся в штрафной изолятор. Он не утратил общественную опасность, - рассказали в пресс-службе свердловской прокуратуры.

Суд согласился с доводами прокурора и отказал в удовлетворении ходатайства. Антон Деханов продолжить отбывать наказание в колонии.