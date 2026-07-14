В Нижнем Тагиле в зоне подтопления дезинфицируют скважины

В Нижнем Тагиле устраняют последствия подтопления в садах. Фото: скриншот видео

Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев в третий раз встретился с садоводами из товарищества «Шахтер». Они заявляли, что их участки и дачные дома оказались в зоне подтопления после паводка. Власти продолжают разбираться с последствиями непогоды.

- Ситуация остается непростой, - сообщает Владислав Пинаев в своем канале. – В выходные вывели технику на отсыпку дамбы, которую промыло в трех местах. Технику 14 июля вновь направили на укрепление берега реки Тагил. Две скважины было продезинфицировано.

За счет города организовали вывоз мусора. По словам градоначальника, 9 июля вывезли более 50 кубов. Также 14 июля вывезли куб отходов.

Специалисты провели обследование подстанций, опор. Было подано напряжение. Однако оборудование останется выключенным до полной просушки.