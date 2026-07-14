Свердловские власти назвали самые востребованные колледжи

Юные свердловчане выбирают для поступления колледжи и техникумы Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Свердловской области становятся все более востребованными колледжи и техникумы. Власти рассказали о промежуточных итогах приемной кампании. Об этом сообщает Департамент информполитики Свердловской области.

Уточняется, что через портал Госуслуг было подано 49,8 тысячи заявлений в колледжи и техникумы. По этому показателю Свердловская область находится на четвертом месте в общероссийском рейтинге.

- Самые популярные у абитуриентов – Уральский колледж строительства, архитектуры и предпринимательства, Екатеринбургский экономико-технологический колледж. Екатеринбургский колледж транспортного строительства. Выбирают также Свердловский педагогический колледж и Екатеринбургский торгово-экономический техникум, - сказано в сообщении.

В текущем году на Среднем Урале появятся семь новых образовательных кластеров. Уже в 2027 году планируется открыть три таких центра.