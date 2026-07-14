Уральские ученые придумали, как продлить срок хранения виноградной выжимки

Технологию уральские химики разрабатывали при участии специалистов из Бангладеш. Фото: пресс-служба Уральского федерального университета

Химики Уральского федерального университета придумали новую методику высушивания виноградных выжимок. Технологию разрабатывали при участии специалистов из Бангладеш. Об этом сообщает пресс-служба УрФУ.

Отходы виноделия можно использовать в создании биологически активных добавок, косметике. Также в производстве спиртного.

- С этим сырьем есть проблема. Свежие виноградные выжимки имеют высокую влажность до 50–60 % воды по массе. Поэтому они быстро прокисают и подвержены микробной порче. Первым и важным шагом в переработке выжимки является удаление воды – дегидратация. Она должна быть без разрушения полезных веществ из-за нагрева, - объяснил инженер-исследователь центра химико-фармацевтических технологий УрФУ Закир Хассан.

Научные сотрудники использовали конвекционную печь. Она позволяет нагревать содержимое равномерно. Так виноградную выжимку превращают в полезные вещества. Из этого побочного продукта делают пищевые, текстильные красители. Производят винный уксус. Высушенные выжимки полезны, так как имеют противомикробное и укрепляющее сосуды свойства.