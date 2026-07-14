В Екатеринбурге пройдет благотворительный рок-забег

Уральцы примут участие в рок-забеге Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Екатеринбурге 8 августа пройдет благотворительный рок-забег. Мероприятие станет первым событием перед стартом марафона «Европа – Азия». Он состоится 9 августа. Об этом сообщает пресс-служба правительства Свердловской области.

- В честь Года уральского рока впервые будет организован благотворительный рок-забег. Кроме того, 8 августа в Екатеринбурге также пройдет открытие Спартакиады народов России. Регион станет спортивным центром страны, - рассказал министр физической культуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт.

Принять участие в рок-забеге можно бесплатно. Уральцам, преодолевшим дистанцию в три километра, вручат памятную медаль. Участники рок-забега смогут пожертвовать любую сумму в фонд, который помогает людям с ОВЗ.