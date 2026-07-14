Уралец избавился от сожителя матери с помощью ремня для брюк

Уралец пойдет под суд Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Екатеринбурге под суд пойдет 47-летний местный житель. Мужчину обвинили в расправе над сожителем своей матери. Ему вменяют часть 1 статьи 105 УК РФ «Убийство». Трагедия произошла в ночь на 12 июля. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета по Свердловской области.

- Как полагает следствие, обвиняемый находился дома в квартире на улице Прибалтийской. Он выпивал со своей матерью и ее 53-летним сожителем. В процессе застолья мужчины поссорились. Фигурант задушил своего оппонента, воспользовавшись приисканным на месте брючным ремнем. Затем он скрылся, - сообщает ведомство.

Как сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых, в отдел полиции № 6 обратилась сожительница погибшего.

- Прибывшие на место сыщики уголовного розыска выяснили, где может находиться подозреваемый, узнали номер его телефона. Затем оперативники связались с «беглецом» и рекомендовали ему явиться в отдел. Доводам полицейских фигурант внял. После он был задержан в процессуальном порядке. Брючный ремень найден и изъят, - рассказал Валерий Горелых.

Уральцу грозит до 15 лет лишения свободы.