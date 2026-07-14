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НовостиОбщество14 июля 2026 16:40

«Облкоммунэнерго» планирует отсудить у мэрии Нижнего Тагила 460 млн рублей

Предприятие потребовало у мэрии Нижнего Тагила почти полмиллиарда рублей
Маргарита РАЗУМОВА
Предприятие требует с мэрии Нижнего Тагила почти полмиллиарда рублей

Предприятие требует с мэрии Нижнего Тагила почти полмиллиарда рублей

Фото: Ольга ЮШКОВА.

Национализированное предприятие «Облкоммунэнерго» подало иск к администрации Нижнего Тагила. Информация об этом содержится в картотеке Арбитражного суда Свердловской области.

Как указано в исковом заявлении, размер требований составляет 460,6 миллиона рублей.

- Назначить предварительное судебное заседание арбитражного суда на 11 августа 15:15 в помещении суда зал № 603, - сказано в определении Арбитражного суда.

Напомним, что в октябре 2025 года Ленинский райсуд Екатеринбурга национализировал компании предпринимателей Алексея Боброва и Артема Бикова. В числе активов было также предприятие «Облкоммунэнерго».