«Облкоммунэнерго» планирует отсудить у мэрии Нижнего Тагила 460 млн рублей

Предприятие требует с мэрии Нижнего Тагила почти полмиллиарда рублей Фото: Ольга ЮШКОВА.

Национализированное предприятие «Облкоммунэнерго» подало иск к администрации Нижнего Тагила. Информация об этом содержится в картотеке Арбитражного суда Свердловской области.

Как указано в исковом заявлении, размер требований составляет 460,6 миллиона рублей.

- Назначить предварительное судебное заседание арбитражного суда на 11 августа 15:15 в помещении суда зал № 603, - сказано в определении Арбитражного суда.

Напомним, что в октябре 2025 года Ленинский райсуд Екатеринбурга национализировал компании предпринимателей Алексея Боброва и Артема Бикова. В числе активов было также предприятие «Облкоммунэнерго».