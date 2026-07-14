В Полевском после капремонта вновь принимает пациентов взрослая поликлиника

Поликлиника вновь открыла свои двери. Фото: Департамент информполитики Свердловской области

В южной части Полевского после капремонта открыли поликлинику для взрослых. Здание, построенное еще в 1983 году, требовало масштабных работ. Об этом сообщает Департамент информполитики Свердловской области.

- Это уже второй объект здравоохранения, который мы обновили в городе в последнее время – в мае открылась поликлиника в северной части. Строители заменили кровлю, сделали ремонт в помещениях, модернизировали системы электроснабжения, отопления, водоснабжения и водоотведения, – сообщает губернатор Свердловской области Денис Паслер.

Для поликлиники закупили свыше 550 единиц оборудования и мебели. Поэтому теперь здесь удобно принимать пациентов.

В этом году на капремонт 223 объектов здравоохранения предусмотрено 3,4 миллиарда рублей. Запланирован ремонт крыши хирургического корпуса и стационар Горбольницы № 40. В том числе операционные и реанимационные блоки госпиталя для ветеранов войн. Капремонт ждет поликлиники в Красноуфимске, Слободо -Туринском районе, Качканаре. В регионе установят 19 модульных конструкций.