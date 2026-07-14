На реставрацию объектов культурного наследия Екатеринбурга привлекли 2,5 млрд

В Екатеринбурге объекты культурного наследия ждет реставрация Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Екатеринбурге с 2016 года властями было привлечено более 2,5 миллиарда рублей частных средств на реставрацию объектов культурного наследия. Это позволило сохранить 31 здание. Об этом в своем канале рассказал мэр Екатеринбурга Алексей Орлов.

В уральской столице в общей сложности 863 памятника, из которых 181 в муниципальной собственности.

- В рамках подготовки к Международному фестивалю молодежи проводится реставрация фасадов 10 объектов. Девять из которых являются объектами культурного наследия, - рассказал градоначальник.

Подрядчики ведут реставрацию усадьбы Ощуркова и Давыдовых. Также фотомузей В.Л. Метенкова. Дом Петровых. Реставрацию ведут в здании «Магазина» на улице 8 Марта, 19б. Также жилом доме на улице 8 Марта, 21. Обновление ждет здание «Аптеки», а также фасад администрации города. В проект реставрации в 2026 году включили здание бывшего кинотеатра «Салют».