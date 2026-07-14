В Ирбите из-за паводка отключили электричество 44 жителям

Свет отключают локально Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Ирбите отключают электроэнергию некоторым жителям. Эти меры необходимы ради безопасности жителей. Об этом в соцсетях рассказал глава Ирбита Николай Юдин.

- Из соображений безопасности отключили жителей, остающихся в своих домах. Энергетиками отключено 44 потребителя в районе улиц Кирова, Заозерной, Северной, которые обеспечиваются электроэнергией от трансформаторной подстанции 30/04, - рассказал Николай Юдин.

Также он добавил, что временная схема для восстановления подачи электричества готова. 15 июля спасатели и электрики будут проверять исправность оборудования. В случае, если обстановка будет лучше, то свет вернут абонентам.