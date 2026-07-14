В Ирбите ввели режим ЧС из-за высокого уровня воды в реке Ница

В Ирбите ввели режим ЧС из-за паводка. Фото: соцсети главы Ирбита Николая Юдина

В Ирбите 14 июля прошло заседание комиссии по ЧС, по итогам которого было принято решение о введении в городе режима чрезвычайной ситуации. Причиной стал высокий уровень воды в реке Ница. По последним данным, он составляет 741 миллиметр.

- На территории города с 15:00 вводится режим ЧС муниципального уровня. Отмечу, существенно на работу спасателей и предприятий это решение не повлияет. Все меры мы принимаем уже в течение двух недель, то есть с момента, когда стали поступать первые прогнозы о неблагоприятном развитии паводковой ситуации, - рассказал глава Ирбита Николай Юдин.

Отмечается, что сейчас на лыжной базе в Сосновой роще разворачивается еще один пункт временного размещения. Принять всех желающих он сможет уже сегодня. Также в город приедет дополнительная группировка «Службы спасения». В ее составе две лодки и 10 человек.

По данным ГУ МЧС России по Свердловской области, на сегодняшний день режим ЧС действует в шести муниципалитетах: Ирбитский МО, Кушвинский, Нижнесергинский, Горноуральский, Первоуральский и Староуткинский. В режиме повышенной готовности находятся Нижний Тагил, Верхняя Пышма, Сухой Лог, Ревда, Красноуфимск и другие территории.