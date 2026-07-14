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НовостиДом. Семья14 июля 2026 9:59

Агроном Викулов рассказал, как вырастить крупную сладкую смородину

Агроном дал советы по выращиванию сладкой смородины
Лев ИСТОМИН
Нужно правильно подобрать сорт смородины и выбрать место для посадки

Нужно правильно подобрать сорт смородины и выбрать место для посадки

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Агроном Тимирязевской академии Владимир Викулов в беседе с изданием «Абзац» рассказал, как вырастить крупную и сладкую смородину.

Чтобы получить хороший урожай ягод, нужно правильно подобрать сорт смородины и выбрать место для посадки. Также нужно правильно ухаживать за саженцами и обеспечивать регулярный полив.

- Желательно выбирать устойчивый к болезням и вкусный вид, - говорит эксперт.

Высаживать смородину нужно в солнечном месте в плодородной почве, осенью проводить обрезку и подкормку.

- Это обеспечит улучшение качества урожая, а также размера и вкуса ягод, - заключает Владимир Викулов.