Агроном Викулов рассказал, как вырастить крупную сладкую смородину

Нужно правильно подобрать сорт смородины и выбрать место для посадки Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Агроном Тимирязевской академии Владимир Викулов в беседе с изданием «Абзац» рассказал, как вырастить крупную и сладкую смородину.

Чтобы получить хороший урожай ягод, нужно правильно подобрать сорт смородины и выбрать место для посадки. Также нужно правильно ухаживать за саженцами и обеспечивать регулярный полив.

- Желательно выбирать устойчивый к болезням и вкусный вид, - говорит эксперт.

Высаживать смородину нужно в солнечном месте в плодородной почве, осенью проводить обрезку и подкормку.

- Это обеспечит улучшение качества урожая, а также размера и вкуса ягод, - заключает Владимир Викулов.