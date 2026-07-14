В Тюменской области в ДТП с начала года погибли 66 человек

На дорогах Тюменской области снижается смертность Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

С начала 2026 года в Тюменской области произошло 1165 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли 66 человек, 1 581 человек получил травмы. При этом, общее число жертв дорожных аварий к году снизилось. Об этом сообщает ИА «Тюменская линия».

- Снизилось количество автомобильных аварий и погибших, - подтвердил изданию глава управления Госавтоинспекции Тюменской области Андрей Миллер.

Снижению тревожных показателей способствует, в том числе, реализация национального проекта «Инфраструктура для жизни». Власти и представители дорожного ведомства продолжат работу над снижением смертности на дорогах региона.

Также Андрей Миллер назвал главные причины ДТП в Тюменской области: превышение скорости, неправильный выбор скоростного режима в конкретных дорожных условиях, проезд на запрещающий сигнал светофора.