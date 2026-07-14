Уральский бизнесмен потерял почти 100 миллионов из-за схемы экс-работника банка

Бизнесмен лишился почти 100 миллионов рублей, доверившись экс-работнику банка Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Екатеринбурге перед судом предстанет мужчина, обвиняемый в хищении больше 23 миллионов рублей у предпринимателя и причинении ему ущерба на сумму свыше 76,6 миллиона рублей. Как сообщает следствие, фигурант, работая в банке, познакомился с бизнесменом, который занимался сдачей недвижимости в аренду.

- Уволившись из кредитного учреждения, мужчина, пользуясь сложившимися доверительными отношениями с клиентом, убедил последнего в необходимости открытия счетов на зарубежных биржевых площадках с целью инвестирования и умножения капитала, - рассказали в пресс-службе свердловской прокуратуры.

После того, как бизнесмен согласился, обвиняемый зарегистрировал на его имя личные кабинеты на биржевых площадках и открыл торговые счета, имея к ним полный доступ. Однако для вывода или перевода денег экс-сотрудник банка приходил к предпринимателю в офис, где тот отдавал ему свой телефон для осуществления данных операций.

Таким образом, в период с сентября 2022 года по июль 2023 года обвиняемый снял с счетов бизнесмена больше 23 миллионов рублей. Средства мужчина переводил на свой криптокошелек.

- Кроме того, обвиняемый, действуя умышленно, несмотря на убытки, понесенные клиентом, продолжил использовать электронные средства последнего, причинив ему имущественный ущерб на сумму свыше 76,6 миллиона рублей, - отметили в прокуратуре.

Теперь бывшего работника банка обвиняют сразу по двум статьям: пункту «б» части 4 статьи 158 УК РФ «Кража электронных денежных средств, с причинением значительного ущерба гражданину, в особо крупном размере» и по пункту «б» части 2 статьи 165 УК РФ «Причинение имущественного ущерба собственнику путем обмана и злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения, причинившее особо крупный ущерб».

Уголовное дело в отношении екатеринбуржца направили в Октябрьский районный суд на рассмотрение.