Владимир Путин наградил 13 выдающихся свердловчан

Свердловчане получили госнаграды Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Президент России Владимир Путин отметил государственными наградами выдающихся свердловчан. Соответствующий указ был подписан 13 июля и опубликован на официальном портале правовой информации.

Так, орденом «Родительская слава» удостоены Эдуард и Ирина Афанасьевы, а также Алексей и Светлана Мошкины. Награда присуждается семьям, которые воспитали семерых детей.

Также были отмечены несколько артистов. Звание «Заслуженный артист РФ» было присвоено артистке оркестра екатеринбургского театра оперы и балета Марковой Елене, а обладателем медали «За труды в искусстве» стал артист оркестра Горячев Виктор. Кроме того, звания «Заслуженный работник культуры РФ» была удостоена директор музея народного творчества «Гамаюн» Чикунова Наталья.

- Медалью «За отличие в охране общественного порядка» награждены руководитель аппарата администрации Каменск-Уральского ГО Ялунин Алексей и начальник отдела администрации Южного управленческого округа Свердловской области Ялунина Татьяна, - рассказали в департаменте информационной политики региона.

Медаль «За развитие железных дорог» получил замначальника путевой машинной станции № 171 Мартьянов Евгений.

Ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени были удостоены два работника металлургического завода в Каменске-Уральском – ведущий инженер-конструктор Ирина Русакова и кузнец на молотах и прессах Чащин Сергей. Также данную награду получил Штырлов Александр – главный технолог «Екатеринбургского завода по обработке цветных металлов».