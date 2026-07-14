Под Нижним Тагилом снова открыли три детских лагеря

В детских лагерях началась третья смена Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В пригороде Нижнего Тагила возобновили полноценную работу три детских лагеря. Пауза была связана с сильным паводком, который топит Свердловскую область, в том числе, окрестности второго по величине уральского города. Об этом сообщает «Тагил.Лайф».

Третья смена началась в лагере «Уральский огонек» - сюда заселили 190 детей и подростков. Лагерь «Звонкие голоса» открыли 13 июля, сюда прибыли 110 воспитанников, с 11 июля вновь работает лагерь «Баранчинские огоньки».

Ранее в двух лагерях под Тагилом досрочно прекратили смены из-за затопления. Из-за того, что смены завершены ранее положенного, родителям вернут часть денег.