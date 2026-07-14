На Урале из-за паводка затопило святой источник

Из-за паводка русла рек вышли из берегов Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В селе Савино Пышминского района Свердловской области из-за паводка затопило святой источник Параскевы Пятницы, пользующийся большой популярностью у паломников. Об этом сообщает ЕАН.

Местные жители рассказали изданию, что сейчас источник ушел под воду, как и сопутствующая инфраструктура. Его посещение пока невозможно.

Отметим, что в Пышминском районе к 1939 году закрыли 9 из 10 храмов. Действовала только Параскевинская церковь в Савино. Храм пытались несколько раз закрыть, но местные жители сумели его отстоять.