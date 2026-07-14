Свердловчане больше 12 тысяч раз обратились в Роспотребнадзор за полгода

Роспотребнадзор рассмотрел свыше 12 тысяч обращений Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Свердловской области Роспотребнадзор подвел итоги первого полугодия 2026 года. Так, специалисты ведомства за этот период рассмотрели больше 12 тысяч обращений. Большая часть из них – 59,7% – касалась вопросов защиты прав потребителей. Еще 40,2% обращений затрагивали область санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

- По 10 383 обращениям заявителям даны разъяснения по существу поставленных вопросов. Остальные заявления перенаправлены в другие государственные органы для рассмотрения в соответствии с компетенциями, - рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора.

После рассмотрения 1 912 обращений были проведены проверки, по итогам которых в 51,8% случаев специалисты выявили нарушения. Так, было подано 19 исков в суд, объявлено 269 предостережений и возбуждено 57 административных дел.