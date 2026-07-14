В Ревде из-за угрозы сильных ливней ввели режим повышенной готовности

В Ревде ожидается подъем уровня воды Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Ревде с 13 по 20 июля введен режим повышенной готовности. Соответствующее постановление подписала глава округа Татьяна Клепикова. Дело в том, что на территории муниципалитета прогнозируются сильные дожди 14 и 15 июля, из-за чего ожидается подъем уровня воды в реках и водохранилищах.

- Всем оперативным службам поручено усилить контроль дежурно-диспетчерских служб, проверить готовность аварийно-восстановительных служб к реагированию на возможные нарушения жизнедеятельности и ликвидации последствий опасных метеорологических явлений, - написала Татьяна Клепикова в своих социальных сетях.

Жителей домов, что расположены вдоль береговой линии, попросили усилить контроль за придомовыми территориями. Это относится к проживающим на улицах Степана Разина и Дмитриева, а также в районе поселка Барановка.