Металлурги получили престижную инженерную премию имени Черепановых

Фото: пресс-служба ЕВРАЗа

Сотрудницы коксохимического производства (КХП) ЕВРАЗ НТМК Ольга Михеева и Анастасия Шестоперова вошли в число лауреатов премии имени Черепановых. Награда присуждена за разработку методики оптимизации угольных шихт, которая позволила комбинату снизить себестоимость производства кокса сухого тушения на 10,3%.

Инженеры ЕВРАЗ НТМК предложили научный подход к подбору состава угольной шихты, который напрямую влияет на качество кокса и технико-экономические показатели доменного передела. В результате комбинат получил возможность гибко управлять затратами, вовлекая в производство до 25% низкоценных сортов углей, замещая ими более дорогие марки, без потери качества продукции.

Главный специалист КХП ЕВРАЗ НТМК Ольга Михеева руководила научными исследованиями по подбору шихты, осуществляла планирование и расчет вариантов, поиск новых угольных концентратов и взаимодействие с поставщиками. Ведущий инженер-технолог КХП комбината Анастасия Шестоперова проводила контроль качества и учет угольных концентратов, участвовала в планировании поставок сырья для обеспечения стабильной работы производства.

- Работники ЕВРАЗ НТМК продолжают славные традиции уральской инженерной школы, заложенные отцом и сыном Черепановыми. Каждое изобретение наших специалистов имеет практическую ценность и помогает комбинату совершенствовать производственные процессы, что обеспечивает технологическое лидерство и экономическую эффективность, - отметил вице-президент ЕВРАЗа, руководитель дивизиона «Урал» Денис Новоженов.