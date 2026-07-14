Глава свердловских профсоюзов призвал увеличить отпуска для родителей

По мнению Андрея Ветлужских, отпуска для родителей должны быть увеличены Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Председатель Федерации профсоюзов Свердловской области Андрей Ветлужских выступил с идей увеличить отпуска для родителей. По его словам, для работников с одним ребенком продолжительность отдыха должна быть увеличена до 35 дней, а для многодетных – до 42 дней. Такое заявление Андрей Ветлужских сделал в эфире ОТВ.

Глава свердловских профсоюзов считает, что ввести соответствующие изменения следует предприятиям малого и среднего бизнеса.

- Идея сама по себе стратегически правильная. У нас безработица и требуются кадры где? Это медицина, образование и предприятия, производящие оборонную продукцию. Малый и средний бизнес – нормально все. Ряд предприятий, которые не работают в условиях кадрового дефицита – поделитесь, - рассказал председатель Федерации профсоюзов Свердловской области.

Те предприятия, которые решат ввести у себя подобные льготы для родителей, по мнению Андрея Ветлужских, следует поддержать налоговыми послаблениями.