В Екатеринбурге конфискованную пряжу из Узбекистана передали соццентрам

232 килограмма пряжи передали шести центрам соцподдержки. Фото: пресс-служба Уральского таможенного управления

В Екатеринбурге таможенники передали в социальные центры уральской столицы и Свердловской области больше 230 килограммов незадекларированной пряжи, привезенной из Узбекистана.

Дело в том, что сотрудники Верх-Исетского таможенного поста при досмотре груза выявили нарушение: его общий вес оказался больше заявленного в декларации.

- Пряжа общим весом более 7 тонн. В отношении владельца груза возбудили административное дело по части 1 статьи 16.2 КоАП РФ «Недекларирование товара». Суд решил не налагать штраф, но конфисковать предмет правонарушения – 232 килограмма хлопчатобумажной пряжи, - пояснили в пресс-службе Уральского таможенного управления.

Конфискованную пряжу общей стоимостью 362,5 тысячи рублей передали в шесть центров социальной поддержки населения региона на детское творчество.