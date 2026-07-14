В Екатеринбурге 18 июля пройдет фестиваль «Город здоровья»

В ходе фестиваля также пройдет легкоатлетический забег. Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

В Екатеринбурге 18 июля пройдет масштабный фестиваль «Город здоровья», площадкой для которого станет парк Маяковского. Мероприятие проходит в городе уже третий год, собирая десятки тысяч участников.

- Массовый праздник проводится по инициативе Областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики. Особый акцент – на популяризации семейного досуга. В текущем году медики объединились со спортсменами, включая звезд ФК «Урал», - рассказали в департаменте информационной политики Свердловской области.

Начнется фестиваль с массового шествия от центрального входа в парк. Участники праздника и представили футбольного клуба пройдут к сцене, где пройдет церемония открытия мероприятия. Всем гостям выдадут «паспорта здоровья», которые выступят в качестве навигаторов по площадкам. Для участников подготовили множество различных активностей.

Во время фестиваля может будет пройти различные медицинские обследования, включая флюорографию, онкоскрининги, экспресс-тестирование на ВИЧ и другие, а также посетить некоторых врачей.

Отмечается, что среди наиболее активных участников разыграют путевку на всю семью в одну из лучших здравниц региона.