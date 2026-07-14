Свердловское Минприроды разработает пятилетний план по расчистке русел рек

На подготовку плана по расчистке русел рек отведен месяц Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Губернатор Свердловской области провел в Ирбите заседание комиссии по ЧС, в ходе которого поручил Министру природных ресурсов и экологии региона разработать пятилетний план по очистке русел рек. На его подготовку Денису Мамонтову дали месяц.

- Это полномочия федерального центра, но важно понимать, какие региональные реки требуют принятия первоочередных мер, и согласно такому плану взаимодействовать с федеральным ведомством, - написал глава региона в своих социальных сетях.

По словам Дениса Паслера, на Средний Урал надвигается очередной циклон, который принесет с собой сильные осадки.

На текущий момент уровень воды превышает норму в четырех водохранилищах: Аятском, Невьянском, Верх-Нейвинском и Верхне-Синячихинском. Губернатор поручил Денису Мамонтову держать ситуацию на данных объектах под личным контролем.