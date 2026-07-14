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НовостиОбщество14 июля 2026 3:46

Свердловское Минприроды разработает пятилетний план по расчистке русел рек

В Свердловской области подготовят план по расчистке русел рек на пять лет
Никита ПРИХОДЬКО
На подготовку плана по расчистке русел рек отведен месяц

На подготовку плана по расчистке русел рек отведен месяц

Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Губернатор Свердловской области провел в Ирбите заседание комиссии по ЧС, в ходе которого поручил Министру природных ресурсов и экологии региона разработать пятилетний план по очистке русел рек. На его подготовку Денису Мамонтову дали месяц.

- Это полномочия федерального центра, но важно понимать, какие региональные реки требуют принятия первоочередных мер, и согласно такому плану взаимодействовать с федеральным ведомством, - написал глава региона в своих социальных сетях.

По словам Дениса Паслера, на Средний Урал надвигается очередной циклон, который принесет с собой сильные осадки.

На текущий момент уровень воды превышает норму в четырех водохранилищах: Аятском, Невьянском, Верх-Нейвинском и Верхне-Синячихинском. Губернатор поручил Денису Мамонтову держать ситуацию на данных объектах под личным контролем.