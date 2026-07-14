На Среднем Урале крупный пожар произошел в цехе мясных оболочек

Потушить возгорание удалось спустя почти два часа Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Свердловской области вечером 13 июля в городском округе Верхнее Дуброво произошел крупный пожар. Загорелся цех по производству оболочки мясных продуктов. Огонь охватил 450 квадратных метров помещения. Сообщение о возгорании поступило на пульт спасателей в 21:25.

- Поступило сообщение о пожаре по адресу: Свердловская область, городской округ Верхнее Дуброво, улица Обсерваторская. Повреждены кровля и стены, сгорели готовая продукция и упаковочный материал в цехе по производству оболочки мясных продуктов, - рассказали в пресс-службе свердловского МЧС.

На место происшествия незамедлительно выехали 14 огнеборцев и 5 единиц спецтехники. В 22:32 им удалось локализовать пожар, а в 23:16 – потушить возгорание. Затем начались разбор и проливка сгоревших конструкций. Все работы завершились лишь в 4:16 14 июля.