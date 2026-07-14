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НовостиОбщество14 июля 2026 2:26

Госавтоинспекция выявила 27 самокатчиков-нарушителей в Екатеринбурге

Госавтоинспекция подвела итоги рейда в Екатеринбурге
Никита ПРИХОДЬКО
Самокатчики не спешивались перед пешеходным переходом

Самокатчики не спешивались перед пешеходным переходом

Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Екатеринбурге Госавтоинспекция провела рейд «Пешеход, ребенок, СИМ», направленный на выявление и пресечение нарушений ПДД. Так, за несколько часов сотрудники ведомства выявили нескольких самокатчиков-нарушителей.

- 27 водителей, управляющих средством индивидуальной мобильности, не спешились перед пешеходным переходом, создав помехи движению, привлечены по части 2 статьи 12.29 КоАП РФ «Нарушение ПДД лицом, непосредственно участвующим в процессе дорожного движения», - рассказали в Госавтоинспекции.

По той же статье были привлечены к ответственности трое велосипедистов. Они так же не спешились перед пешеходным переходом. Кроме того, трех пешеходов, перешедших дорогу в неположенном месте, привлекли к ответственности по части 1 статьи 12.29 КоАП РФ.

Таким образом, всего сотрудники Госавтоинспекции за несколько часов рейда пресекли в общей сложности 33 нарушения ПДД.