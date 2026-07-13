Власти Нижнего Тагила помогут садоводам, пострадавшим от паводка

Власти Нижнего Тагила встретились с садоводами Фото: Владислав Пинаев

В Нижнем Тагиле власти встречаются с председателями садовых товариществ. Дачники, пострадавшие от паводка, рассказали об основных проблемах. Об этом сообщает мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев.

- Сегодня - председатели «Энергетика», «Лесных полян», «им. Тимирязева», «Металлиста», «Тагилстроя-3», «Тагилстроя-3 Южный», «Рыбака». Разбираемся с каждым товариществом по отдельности. Дороги размыты, мусора много, дома необходимо сушить. Также следует скважины проверять, - сообщает градоначальник.

По словам Владислава Пинаева, будут заключены допсоглашения с регоператором на вывоз и утилизацию мусора с территорий. С местным предприятием договорились о том, чтобы покрыть дороги к садовым участкам щебнем. В Нижнем Тагиле службы продолжают работать в режиме повышенной готовности.