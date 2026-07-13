На Урале ищут 83-летнего дедушку, потерявшего память

Уралец вышел из дома 11 июля и не вернулся. Фото: поисковый отряд «ЛизаАлерт»

В Тавде полицейские и волонтеры ищут 83-летнего пенсионера Виталия Пантелеевича Анпина. Мужчина пропал еще 11 июля. Об этом в соцсетях сообщает поисковый отряд «ЛизаАлерт».

- Вышел из дома и не вернулся. Мужчине нужна медпомощь. Возможна потеря памяти, - рассказали волонтеры.

У пропавшего пенсионера рост 170 сантиметров, нормальное телосложение. Мужчина светло-русый, у него голубые глаза.

На момент пропажи был одет в черный пиджак, рубашку, черные штаны, серые кроссовки. На голове уральца кепка белого цвета.

Если вам что-либо известно о местонахождении пенсионера обратитесь к волонтерам поисков Екатерина 89530530483 или по номеру 112.