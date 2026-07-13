На Среднем Урале в четырех водохранилищах уровни воды превышают норму

В Ирбите состоялось выездное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. Фото: Денис Паслер

В Ирбите состоялось выездное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. Свердловские власти отмечают, что гидрологическая ситуация остается сложной. В регионе готовятся к новому подъему воды.

- На особом контроле регулирование сброса воды на гидротехнических сооружениях. По данным министра природных ресурсов и экологии, на сегодня уровни воды выше отметки форсированного подпорного уровня в водохранилищах: Верх-Нейвинском, Невьянском, Аятском, Верхне-Синячихинском, - сообщает губернатор Свердловской области Денис Паслер в своем канале.

Глава региона дал ряд поручений по поводу ситуации. Необходимо будет оперативно проводить сброс воды. Очищать механизмы плотин от мусора, веток. Власти будут оперативно помогать пострадавшим от паводка. Содействие окажут и при оформлении документов, необходимых для получения выплат.