На Среднем Урале состоится более 100 мероприятий в рамках «Царских дней»

В ночь с 16 на 17 июля пройдет Царский крестный ход Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

На Среднем Урале с 11 по 21 июля проходит фестиваль православной культуры «Царские дни». В рамках события состоятся богослужения, выставки и концерты. Мероприятия проходят в Екатеринбурге, Верхней Пышме, Среднеуральске, Алапаевске, а также в муниципальном образовании Алапаевское.

Как рассказали в Департаменте информполитики региона, фестиваль охватывает более 100 событий.

- Запланированы восемнадцать «Царских встреч» с историками, культурологами, общественными деятелями и священнослужителями. Также 18 музыкальных вечеров, на которых выступят артисты из Москвы, Ташкента и других городов, - сказано в сообщении.

В Храме-на-Крови проведут лекции об истории дома Романовых, событиях начала XX века. По традиции у храма в ночь с 16 на 17 июля пройдет ночная литургия и Царский крестный ход. Затем паломники отправятся до Ганиной Ямы.

Колонну будут сопровождать медики, полицейские. После хода организуют транспорт. Фестиваль объединяет как российских, так и зарубежных паломников.