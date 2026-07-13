В Екатеринбурге здание земской школы станет частью жилкомплекса

В Екатеринбурге земская школа, расположенная на улице Клары Цеткин, может стать частью жилкомплекса. К такому выводу пришли после проведенной историко-культурной экспертизы. Документ опубликован на сайте Свердлохранкультуры.
Госэксперты разрешили сохранить объект культурного наследия. Его планируют сохранить, а также приспособить под нужды жилого комплекса.
- Проектом предполагается реставрация сохранившейся части «Школа», с организацией на территории памятника подземного объема. Включение их в общую функциональную структуру вновь строящегося жилого комплекса. Южная часть земельного участка подлежит благоустройству, - сказано в документе.
Также здесь в будущем возможно создание зеленого ограждения. Появится и зона отдыха для горожан.
Здание земской школы было возведено в 1910 году. Работами руководил архитектор Иван Янковский.