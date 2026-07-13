В Пышме из-за паводка разрешили набирать бензин в канистры

Жителям поселка Пышма разрешили набирать бензин в канистры Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В поселке Пышма из-за сложной паводковой ситуации на заправках разрешили отпускать бензин в канистры. Об этом в своем канале сообщает глава муниципалитета Станислав Фоминых.

- Проведены переговоры. Компания «Газпром» разрешила отпуск бензина в канистры для бытовых целей. В частности, для заправки мотопомп, пил и другой техники, задействованной в восстановительных работах. Ждём ответ и от руководства «Лукойла», - рассказал Станислав Фоминых.

Он добавил, что ситуация в Пульниково, Катараче и Холкиной оценивается, как стабильная. Подрядчики начнут восстановление на плотинах.

В реке Юрмыч снижается уровень воды. Однако в Пышме он повысился. В зоне подтопления в Пышме находятся 123 дома и 59 участков. Специалисты составляют списки проживающих, чтобы каждая семья получила адресную помощь.