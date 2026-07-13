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НовостиПроисшествия13 июля 2026 14:24

В Ирбите эвакуируют коров из хозяйства, оказавшегося в зоне подтопления

В Ирбите вывозят скот молочного хозяйства
Маргарита РАЗУМОВА
Животных спасают от паводка. Фото: скриншот видео

Животных спасают от паводка. Фото: скриншот видео

В Ирбите продолжают вывозить скот из молочного кооператива «Килаческий». Он пострадал из-за паводка. Об этом в своем канале рассказал глава Ирбитского муниципального образования Алексей Никифоров.

По состоянию на 12 июня сообщалось, что вывезено 300 коров. Специалисты продолжают работы 13 июня. Всего молочное хозяйство рассчитано на 5000 голов. Власти обсудили ситуацию на заседании штаба.

- Река Ирбитка стоит на том же уровне, соответственно село Килачевское и деревня Шарапова остаются затопленными. Продолжается эвакуация жителей в пункты временного размещения. Вывозят скот с комплекса «Килачевский», - написал Алексей Никифоров.

Уточняется, что вода уходит в сторону населенного пункта Зайково. Там уже развернули пункты временного размещения. Информацию о них свердловчане могут получить по номеру 112.