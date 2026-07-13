На Верх-Нейвинской плотине увеличили сброс воды

На Верх-Нейвинском водохранилище за сутки уровень воды увеличился на три сантиметра. О контроле паводковой ситуации рассказал глава Новоуральского городского округа Вячеслав Тюменцев в своем канале.
По его словам, на водосборе плотины ночью увеличили объем сброса воды.
- Сейчас текущий объем сброса воды на плотине - 12 кубов в секунду. Возможно увеличение до 15 кубов в секунду. Дожди продолжаются. Все оперативные службы города, комбината и федеральных ведомств продолжают круглосуточную работу, - сообщает Вячеслав Тюменцев.
Власти также проверили зону частного сектора у берега пруда. Осмотрели дорогу, которую подтапливает.
Вячеслав Тюменцев призвал собственников садовых домов воздержаться от посещения участков.