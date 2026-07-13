Свердловская область вошла в список лидеров по популярности колледжей

Чаще всего поступающие выбирают юриспруденцию Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Свердловская область вошла в пятерку регионов по числу заявлений от абитуриентов колледжей. Регион расположился на четвертом месте. Было подано 49, 8 тысяч заявлений. Об этом информирует пресс-служба Минцифры.

Возглавил список Санкт – Петербург. В этом году в колледжи этого города захотели поступить 93,5 тысячи россиян. Второе место занимает Московская область с показателем в 50,8 тысяч заявлений. В Москве таких заявок было 50,5 тысяч. Замыкает пятерку Краснодарский край. Абитуриенты подавали 42 тысячи заявлений.

Наиболее популярными направлениями стали юриспруденция, разработка и управление программным обеспечением. Также выбирают сестринское дело, лечебное дело. Российские абитуриенты выбирают в том числе и туризм.

Заявления на бюджетные места в колледжах принимают до 15 августа. На творческие специальности – до 10 августа. Заявления на платные места принимаются до 1 декабря.