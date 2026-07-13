Суд оставил на свободе водителя КАМАЗа, наехавшего на девочку в Нижнем Тагиле

Смертельное ДТП произошло 12 июля. Фото: ГАИ

Водителя мусоровоза, который, по версии следствия наехал на четырехлетнюю девочку в Нижнем Тагиле, оставили на свободе. Трагедия произошла 12 июля на улице Лисогорской.

Как рассказывали в Госавтоинспекции и Следственном комитете, девочка каталась на велосипеде на проезжей части. Взрослых рядом с ребенком не было. В какой-то момент она упала с велосипеда на дорогу. В это время по проезжей части ехал КАМАЗ. За рулем был 55-летний Александр Огольцов.

Подняться ребенок не успел. Мусоровоз наехал на девочку передними колесами. К сожалению, от полученных травм она скончалась на месте происшествия.

Александру Огольцову предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Как сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда, 13 июля Ленинский районный суд избрал Огольцеву меру пресечения в виде запрета определенных действий. Обвиняемому запретили управлять транспортными средствами. Постановление может быть обжаловано в течение трех суток.

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