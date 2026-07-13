Под Екатеринбургом силовики изъяли поддельный алкоголь на два миллиона рублей

Партию спиртного разливали в гаражах. Фото: предоставлено В.Н. Горелых

В Первоуральске в гаражных кооперативах на улице Папанинцев обнаружили партию контрафактных спиртных напитков, а также сигарет. На месте работали полицейские подразделения по борьбе с экономическими преступлениями и противодействию коррупционным проявлениям регионального МВД. Общая стоимость изъятого оценивается в два миллиона рублей. Об этом сообщил руководитель пресс-службы главка МВД Свердловской области Валерий Горелых.

Было заведено уголовное дело по факту незаконного оборота немаркированной продукции по п. «а», «б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ. Фигурантами стали 40-летний местный житель и двое его подельников – мужчины в возрасте 38 и 46 лет.

Подпольный цех накрыли, когда партию спиртного загружали в фургон.

- Среди конфискованного партия водки сомнительного происхождения Neft, «Родник Сибири», «С серебром», Finsky Ice, «Армянский коньяк», «Старый Кенингсберг». Всего в этой точке и еще в двух обнаружили 8700 пачек сигарет «Космос», «Столичные», Marble. Еще 3988 емкостей, известных в народе как «фунфырики», 13 десятилитровых канистр с суррогатом, 1743 поллитровок, - сообщает Валерий Горелых.

Также он добавил, что другой цех располагался в гаражном кооперативе №16 на улице Береговой. Фигуранты находятся под подпиской о невыезде до суда. Полицейские выясняют, в какие магазины попал контрафактный алкоголь. Расследование по делу продолжается.