В Свердловской области подорожали овощи

В регионе заметно подорожал картофель Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

За минувшую неделю в Свердловской области выросли цены на овощи. Так, картофель стал дороже на 20,75%. Данные приводит Свердловскстат.

В среднем килограмм картофеля обходится в 75,75 рубля. Цены на капусту увеличились на 3,88% до 60,62 рубля.

Репчатый лук подорожал на 6,45% до 65,14 рубля за килограмм. Цена на свеклу выросла на 8,98%. Она в среднем составляет 59,74 рубля за килограмм. Куриное мясо стало дороже на 3,3%. В регионе приобрести курицу можно до 232 рублей за килограмм.

На ряд продуктов были снижены цены. Например, макаронные изделия стали дешевле на 3,49%. Их средняя цена - 132,52 рубля. Огурцы подешевели на 15,72% - до 124,45 рубля за килограмм. Бананы в регионе стали стоить до 144 рублей за килограмм.