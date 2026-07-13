В Екатеринбурге Nissan сбил 15-летнего подростка на мотоцикле

Сотрудники Госавтоинспекции установили обстоятельства ДТП. Фото: Госавтоинспекция Екатеринбурга

В Екатеринбурге 12 июля в 13:30 произошло ДТП, в результате которого пострадал 15-летний мотоциклист. Предварительно, водитель Nissan NV200 сбил подростка на улице Свердлова, 48А в поселке Горный Щит.

- Водитель Nissan NV200, двигаясь по улице Буденного со стороны Полевского тракта, при повороте налево на нерегулируемом перекрестке, не уступил дорогу мотоциклу Racer, который двигался по улице Буденного в сторону Полевского тракта, - пояснили в городской Госавтоинспекции.

Юного мотоциклиста с различными травмами доставили в ДГКБ №9. Отмечается, что прав на управление двухколесным транспортом у него нет. На момент аварии он был в мотошлеме.

Как рассказала мать пострадавшего, мотоцикл подросток купил самостоятельно для последующего ремонта. О том, что сын поехал кататься, женщина узнала лишь после ДТП. О произошедшем ей сообщил друг пострадавшего.

Так, маму подростка привлекли к административной ответственности за передачу управления мотоциклом лицу, не имеющему водительского удостоверения. Наказание предусматривает штраф 45 тысяч рублей. Кроме того, решается вопрос о привлечении женщины к ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Семью могут поставить на учет.

Водителем Nissan NV200 оказался 65-летний екатеринбуржец, стаж которого составляет 29 лет. За это время он ни разу не привлекался к ответственности за нарушения ПДД.

- Водитель пояснил, что двигался по улице Буденного, включил сигнал левого поворота на улице Свердлова. Транспорт, двигающийся со встречного направления, остановился, чтобы его пропустить, при повороте неожиданно с обочины выехал мотоцикл и произошло столкновение, - отметили в Госавтоинспекции.

Отмечается, что на момент аварии мужчина был трезв.