УБРиР разыгрывает среди новых клиентов кешбэк 100%. На первую покупку, и — на самую крупную

Фото: пресс-служба УБРиР

Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) в течение двух месяцев проводит акцию «Тотальный кешбэк», в рамках которой новые* клиенты получат шанс вернуть от 1000 до 106000 рублей за покупки по карте УБРиР. По итогам июля и августа банк разыграет сотни призов в виде кешбэка 100% на первую покупку от тысячи рублей, а потом проведет итоговый розыгрыш, в котором 10 победителям вернет 100% за самые крупные покупки.

Для участия в акции клиенту достаточно оформить карту банка с программой лояльности «Моя жизнь» в период с 1 июля по 31 августа и оплатить ей покупку на сумму от одной тысячи рублей. После этого клиент автоматически участвует в ежемесячных розыгрышах. 7 августа и 7 сентября среди участников акции с помощью генератора случайных чисел будут определяться по 150 победителей, которые получат 100% кешбэк за свою первую покупку по карте (до 3 000 рублей).

Например, клиент оформил карту УБРиР и получил её 8 июля. На следующий день он оплатил этой картой кофе за 300 рублей и джинсы за 2800 рублей. Покупка кофе не участвует в акции, поскольку сумма 300 рублей ниже минимального порога в одну тысячу рублей. А оплата джинсов — участвует. В случае победы в розыгрыше по итогам июля клиент на карту получит кешбэк 2800 рублей — 100% за первую покупку.

Далее, наш клиент 1 августа оплачивает той же картой покупку робота-пылесоса за 13 000 рублей. Он автоматически принимает участие в новом розыгрыше 7 сентября, и снова получает шанс вернуть с покупки 3000 рублей — максимальный размер кешбэка по данной акции в месяц.

Но это еще не всё. Клиенты, подключившиеся к акции в июле и августе, смогут принять участие в итоговом розыгрыше. С помощью генератора случайных чисел среди всех участников акции будут определены 10 победителей, которые получат 100% кешбэк за самую крупную покупку по карте, совершенную в период с 1 июля по 31 августа (до 10 000 рублей).

То есть клиент из нашего примера по результатам итогового розыгрыша сможет вернуть еще 10 000 рублей за покупку робота-пылесоса — максимальную сумму вознаграждения в итоговом розыгрыше акции «Тотальный кешбэк».

Шансы на победу в итоговом розыгрыше можно увеличить, если платить картой УБРиР чаще и больше. Каждая покупка на сумму от 2000 рублей повышает шансы в розыгрыше, давая участнику дополнительный номер в итоговом списке участников. Если по итогам розыгрыша участник выиграет два раза (или более), банк выплатит участнику вознаграждение за обе (или более) покупки, начиная с самой крупной суммы и далее по убыванию.

Сумма вознаграждения одному участнику за первые покупки и в июле, и в августе не может превышать 3000 рублей за месяц и не зависит от количества карт. Сумма вознаграждения в итоговом розыгрыше не может превышать 10000 рублей за одну покупку, но количество крупных покупок, участвующих в итоговом розыгрыше, не ограничено.

Обратите внимание, из числа операций, которые позволяют участвовать в акции, банк исключил операции с использованием QR-кодов, переводы и оплаты через СБП, переводы с карты на карту, операции в других банках и иные.

С полным содержанием правил акций «Тотальный кешбэк» можно ознакомиться на сайте банка

*Новым банк считает клиента, у которого не было действующих карт в период с 1 по 30 июня. Заказать карту можно по ссылке.

Оценивайте свои финансовые возможности и риски

Лицензия ЦБ РФ №429 от 06.02.2015

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