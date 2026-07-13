Школьники и студенты решат реальные бизнес-задачи крупнейших технологических компаний на конкурсе AI Challenge

Фото: пресс-служба Сбербанк

Сбер и Альянс в сфере искусственного интеллекта представили задания основного этапа международного конкурса по искусственному интеллекту для детей и молодёжи AI Challenge. Участники будут решать реальные технологические задачи, подготовленные крупнейшими компаниями, участниками Альянса в сфере ИИ: от помощи врачам и учителям до цифровизации недвижимости, анализа обращений граждан и поиска дефектов в сложных ИИ-системах.

В конкурсе могут принять участие школьники и студенты до 25 лет, обучающиеся в колледжах и вузах. Призовой фонд AI Challenge в этом году составляет 15,6 млн рублей.

Участники будут соревноваться в трёх категориях «Начинающие», «Школьники» и «Студенты», в зависимости от уровня владения цифровыми навыками и ИИ. Решать задания можно индивидуально или в команде от 2 до 4 человек. В индивидуальном формате участники сфокусируются на задачах машинного обучения, командам предстоит доработать решение до прототипа продукта.

В треке «Студенты» для участия потребуются уверенные навыки программирования, знание классического и глубокого машинного обучения, а также опыт работы с ИИ-моделями. В треке «Школьники» — уверенные навыки программирования на Python, знание классического машинного обучения и основ глубокого обучения.

AI Challenge — международный конкурс по искусственному интеллекту для детей и молодежи, который помогает ребятам из России и других стран погрузиться в мир ИИ и прокачать навыки на реальных задачах технологического бизнеса.

Регистрация на AI Challenge открыта до 15 сентября. Общий призовой фонд конкурса в 2026 году составляет 15,6 млн рублей. Победители конкурса смогут пройти образовательную программу от Центрального университета и Альянса в сфере искусственного интеллекта по подготовке российской школьной сборной для участия в Международной олимпиаде по искусственному интеллекту (IOAI) в 2027 году.

Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

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