В Екатеринбурге благоустроят площадь у аэропорта Кольцово

Проект подразумевает обустройство скамеек и качелей. Фото: пресс-служба аэропорта Кольцово

В Екатеринбурге в течение 2026 года поэтапно благоустроят привокзальную площадь аэропорта Кольцово. На участке уже стартовали подготовительные работы, включая демонтаж тротуарного покрытия.

- Для маленьких путешественников будет создано многофункциональное игровое пространство. Оно будет включать игровой комплекс с горкой и качелями и будет оборудовано специальным напольным покрытием, - рассказали в пресс-службе воздушной гавани.

Площадь планируется озеленить. Фото: пресс-служба аэропорта Кольцово

Для взрослых обустроят скамейки и качели. Кроме того, территорию планируется озеленить: перед терминалами появятся газоны, в которых высадят несколько сотен декоративных растений и кустарников, а также порядка 30 крупномерных деревьев.

Отмечается, что в качестве нового покрытия послужат тротуарная плитка разного оттенка и природный камень. Общая площадь реконструкции составит свыше 11 тысяч квадратных метров.